Le Real Madrid lâche 100 M€ pour la cible du PSG Yan Diomandé !

Et si finalement, le PSG laissait filer Yan Diomandé ? Désireux de renforcer son attaque cet été, le club parisien a ciblé l’international ivoirien (14 sélections) évoluant au RB Leipzig. Malgré le forcing de Liverpool, les pensionnaires du Parc des Princes ont eu les faveurs de l’ailier de 19 ans et un accord a déjà été trouvé sur les termes d’un contrat de 5 ans dans la capitale française. Pourtant, le dossier traine en longueur, Leipzig restant ferme sur ses énormes exigences financières. Alors que les négociations continuent et que le PSG semble confiant, cette situation pourrait bien profiter à un autre club, à savoir le Real Madrid.

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Selon les informations de The Athletic et de BILD, le club madrilène s’est invité dans la course à la signature de Diomandé et a déjà entamé des discussions avec le RBL. Les Merengues recherchent un ailier droit capable d’apporter de la concurrence dans ce secteur, voire de pallier un possible départ de Brahim Díaz. Une piste validée par José Mourinho, alors que le club poursuit un mercato très ambitieux après les arrivées de Marc Cucurella, d’Ibrahima Konaté, de Bernardo Silva et de Denzel Dumfries.

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Un duel PSG-Real Madrid pour Diomandé ?

Le dossier s’annonce toutefois très complexe. Le journaliste italien Fabrizio Romano va encore plus loin en indiquant qu’une offre de 90 millions d’euros, assortie de 10 millions d’euros de bonus, a été formulée auprès du club saxon par le Real. Un énorme chèque pourtant rejeté par Leipzig, qui avait déjà refusé une offre de 100 millions d’euros de la part de Liverpool en début de mercato. En cas de départ, le club saxon réclame entre 120 et 130 millions d’euros, même s’il travaille de son côté pour prolonger son contrat.

« Notre intention est clairement que Yan Diomande joue pour le RB Leipzig l’année prochaine », indiquait récemment Marcel Schäfer, directeur sportif du RBL. Reste que l’entrée en scène du Real Madrid pourrait rebattre totalement les cartes. Faute d’avoir accéléré sur ce dossier, le PSG pourrait voir l’un de ses objectifs majeurs lui filer entre les doigts, au profit de son grand rival européen.