Le Bayern Munich joue avec le feu avec Robert Lewandowski

Le Bayern Munich aime anticiper. Très souvent, l'écurie bavaroise a bouclé des transferts dès l'hiver histoire d'être tranquille quand le mercato s'anime en été. Mais les pensionnaires de l'Allianz Arena connaissent aussi quelques problèmes ces dernières années. Ils ont des difficultés à prolonger certains cadres de l'équipe comme Kingsley Coman, qui a fini par prolonger jusqu'en 2027 alors qu'il a longtemps eu des envies d'ailleurs.

En revanche, les Munichois ont échoué avec David Alaba. Malgré plusieurs propositions, l'Autrichien est parti libre au Real Madrid. Une situation que les dirigeants allemands n'espèrent plus revivre. Pourtant, ces derniers doivent gérer un dossier capital cette saison, celui concernant Robert Lewandowski. Pièce essentielle de l'effectif bavarois, le Polonais (43 buts, 4 assists en 36 matches cette saison) sera en fin de contrat dans un an, soit en juin 2023.

Lewandowski perd patience

Et si le Bayern Munich veut le prolonger, le dossier traîne en longueur et se complique même ces derniers jours. Sport 1 explique que Lewy est dans le flou et attend un signal fort et public de la part de sa direction. Une direction qui prend un peu trop son temps à son goût. Mais les Allemands ne comptent pas se précipiter précise Sport 1. S'ils veulent continuer avec lui, ils ne souhaitent pas être mis sous pression et parleront au joueur de 33 ans en temps utile.

Ce qui commence à agacer de plus en plus l'avant-centre. Comme expliqué récemment, le Polonais estime qu'il mérite plus de considération, lui qui a marqué de nombreux buts pour le club depuis 214 (337 en 365 matches). En coulisses, Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski, a demandé à rencontrer le club selon Bild. Mais sa demande est restée sans réponse. Il faut dire que ses relations avec l'écurie munichoise, notamment avec Hasan Salihamidzic, se sont dégradées l'année dernière suite à ses folles exigences financières pour Alaba.

Son agent s'active

Le Bayern Munich s'attend donc à ce que Zahavi en fasse de même pour son buteur qui gagne actuellement entre 23 et 25 millions d'euros par an. Mais le club, qui a une marge de manoeuvre réduite suite à l'épidémie de covid-19, ne peut pas lui offrir bien plus puisqu'un plafond salarial a été fixé par la direction. Aucun joueur ne peut gagner plus de 25 millions d'euros par saison. De quoi pousser Lewandowski a changé d'air ? Possible, car il a demandé à son agent de s'activer.

En coulisses, plusieurs écuries sont d'ores et déjà prêtes à l'accueillir. On retrouve notamment le FC Barcelone, qui a fait de lui un plan B en cas d'échec des dossiers Haaland et Salah. En Angleterre, Manchester United est cité comme un prétendant. Sport 1 rappelle aussi que Pini Zahavi a d'excellentes relations avec le Paris Saint-Germain, qui pourrait très bien être un point de chute pour le Polonais. Sous pression, le Bayern Munich a tout intérêt à vite régler ce dossier.