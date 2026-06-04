Real Madrid : Enrique Riquelme se moque de Florentino Pérez

Rival de l’actuel président Florentino Pérez lors des prochaines élections présidentielles du Real Madrid, Enrique Riquelme s’est présenté sur le plateau d’El Hormiguero. Celui qui brigue le mandat suprême au sein de la Casa Blanca n’a pas épargné celui dont il veut succéder sur différents points. Il a d’abord pointé du doigt la volonté de Florentino Pérez d’ouvrir le capital des Merengues à des investisseurs extérieurs : «la vente du club est une ligne rouge pour moi et pour de nombreux membres. Florentino m’a dit de ne pas m’inquiéter. Je croyais que la vidéo de Florentino était réalisée par IA. Nous avions expliqué que le loup approchait, et maintenant Florentino l’a dit clairement. La loi stipule que vous êtes soit un club, soit une société anonyme. L’autre candidat se comporte étrangement. Si je suis président du Real Madrid, le club ne sera jamais vendu.»

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Il a ensuite critiqué l’attitude de Florentino Pérez en l’accusant de prendre le club en otage : «je respecte l’héritage de Florentino, mais nous avons besoin d’autre chose. Ce qui est bien avec le Real Madrid, c’est que les meilleurs joueurs veulent venir ici, des signatures comme celle-ci… quelque chose de similaire lui est arrivé avec Figo. Après 20 ans, vous pourriez penser que cela vous appartient, mais il y a des élections et un club. Nous présentons notre projet avec respect et fermeté. La vérité, c’est que tous les membres du Real Madrid ont reçu les bulletins de vote de Florentino, et je n’ai pas pu envoyer le mien. Il utilise les structures du club pour sa campagne. J’invite les membres à comparer les projets, les recrues, l’aspect social… et à aller voter.»