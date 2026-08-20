OGC Nice : Pantaloni entretient le suspense pour Elye Wahi

Alors que l’OGC Nice travaille sur un retour d’Elye Wahi, Olivier Pantaloni n’a pas souhaité s’avancer sur le dossier. À 48 heures du premier match de Ligue 1 contre Lorient, samedi à 20h45, le nouvel entraîneur des Aiglons a reconnu en conférence de presse l’attente importante qui entoure l’attaquant de 23 ans, tout en renvoyant la gestion des négociations à sa direction.

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« C’est sûr qu’on parle beaucoup d’Elye et qu’il y a une énorme attente au niveau des supporters », a reconnu Pantaloni. Mais le technicien préfère se concentrer sur son groupe actuel : « Je laisse faire le président, je laisse faire Roger (Ricort) à ce niveau-là. Moi, je me concentre pour le moment sur le terrain, avec les joueurs que j’ai sous la main. » Sans fermer la porte à Wahi, il a conclu : « Après, on verra quelles seront les arrivées. » Un discours prudent alors que le mercato niçois reste encore ouvert à plusieurs renforts.