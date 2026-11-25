Le Bayern Munich joue au pompier pyromane, et cherche désormais à éteindre le feu qu’il a lui-même lancé, à travers les déclarations tapageuses de Karl-Heinz Rummenigge. L’ancien joueur du club bavarois, qui a été président et qui fait partie du conseil de surveillance depuis 2023, a choqué tout le monde en Allemagne en lâchant une déclaration déplacée au sujet de Jamal Musiala. « Ce que nous savons laisse penser qu’il sera difficile d’atteindre le niveau qu’il a si souvent affiché ici. Nous devons parler à la famille, au joueur et surtout à ses représentants. Ces sommes ne sont plus envisageables – désolé, avec tout le respect que je dois », a-t-il lâché le 20 novembre.

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Ce qui a eu le don d’agacer certains membres du vestiaire munichois, dont Michael Olise, et de générer quelques critiques acerbes de consultants, comme Rio Ferdinand. Il lui est aussi reproché d’en dire trop sur l’état de santé d’un joueur diminué par ses problèmes d’ordre neurologique. Musiala avait décidé d’évoquer publiquement le sujet, et sa direction a maladroitement réagi en laissant entendre que cela aurait un impact non négligeable sur le long terme. Dès lors, il était important de déminer la situation.

Le Bayern veut calmer le jeu

Hier, comme rapporté par la presse allemande, le directeur sportif Max Eberl a rencontré les agents de Jamal Musiala, et le Bayern Munich a choisi de communiquer officiellement suite à cette rencontre, preuve que le sujet est ultra-sensible. « Mardi dernier, le Bayern Munich et l’entourage de Jamal Musiala ont tenu des discussions constructives. La santé du joueur est la priorité absolue des deux parties. Jamal Musiala bénéficiera de leur soutien total durant sa convalescence. Suite aux nombreuses rumeurs de ces derniers jours, le FC Bayern et l’agence de Jamal, 11WINS, souhaitent apporter la précision suivante : Jamal Musiala a été examiné pour la première fois le 22 avril 2025 pour des symptômes de type absence. Cet examen a été réalisé en concertation avec le FC Bayern et son service médical, immédiatement après l’apparition des premiers symptômes neurologiques. Le FC Bayern et la direction de Jamal Musiala ont convenu de poursuivre les discussions dans un esprit de partenariat et de confidentialité », peut-on lire.

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Etes-vous choqués par le comportement du Bayern Munich avec Jamal Musiala ? OUI : les dirigeants parlent trop et dévaluent leur propre joueur NON : ils disent ce que tout le monde pense tout bas, Musiala ne retrouvera plus son meilleur niveau Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il y a plusieurs choses à retenir de ce communiqué. Déjà que le club munichois soutient pleinement son joueur qui touche 25 M€ par an au Bayern jusqu’en juin 2030. Ensuite qu’il prend très au sérieux le souci d’ordre neurologique. Enfin qu’il est temps de retrouver de la discrétion et de la sérénité dans ce dossier. Il sera donc certainement demandé aux Rummenigge, Hoeness & co d’éviter de commenter trop régulièrement l’état de santé de Jamal Musiala. Le Bayern Munich a besoin de bichonner un joueur dont il a grandement besoin en ce moment, avec les absences de Kane, Diaz et Olise…