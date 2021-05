Villarreal s'attaque à Gaëtan Laborde

Avec 16 réalisations et 7 passes décisives, Gaëtan Laborde (27 ans) a été l'un des attaquants les plus en verve cette saison en Ligue 1. Le natif de Mont-de-Marsan s'est régalé à la pointe de l'attaque de Montpellier aux côtés d'Andy Delort (29 ans). Et si son contrat court jusqu'en juin 2023, il se verrait bien aller voir plus haut comme il l'a expliqué à L'Équipe ce vendredi.

«C'est le moment de partir. (...) Je ne ferai pas n’importe quoi mais j’ai envie de jouer l’Europe. Il me reste deux ans de contrat. Montpellier, comme moi, on doit s’y retrouver. Mais je n’irai pas n’importe où sous prétexte d’intégrer un plus grand club. Je ne veux pas être la cinquième ou sixième roue du carrosse», a-t-il lâché, en toute transparence.

Trois prétendants se dégagent

Le quotidien sportif explique que Villarreal est notamment sur les rangs. Le tout récent vainqueur de la Ligue Europa est venu aux renseignements et dispose désormais d'un argument de poids avec la Ligue des Champions et les moyens qui vont avec. Mais le Sous-marin jaune n'est pas le seul sur le coup, le Zenit Saint-Pétersbourg et West Ham l'appréciant également. En Ligue 1, aussi, des contacts ont été noués, mais «moins dans le concret» selon son représentant.

S'il privilégie l'étranger, l'ancien Bordelais ne ferme cependant pas la porte à une nouvelle aventure en France. «Je ne ferme aucune porte. La L 1 est un des Championnats européens les plus ouverts. On vient de le voir avec le titre de Lille. Malgré la crise, il y a des beaux projets sportifs et séduisants comme à Nice ou Rennes», a-t-il conclu. Le ton est donné.