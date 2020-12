MHSC : Laurent Nicollin a peur pour la Ligue 1

Après de longues semaines de négociations, la LFP et Mediapro sont parvenus à trouver un accord. Malgré ce dernier, le fiasco que cela a entraîné, mais également la crise sanitaire, devrait avoir de terribles répercussions pour le football français. C’est en tout cas ce que pense le président du MHSC, Laurent Nicollin, qui au cours d’un entretien accordé au Parisien, affirme avec regrets que la situation actuelle devrait économiquement mettre à mal les clubs français. «Si demain il n'y a pas de repreneur et pas d'argent qui entre, ça sera très, très lourd», dit-il inquiet. «Là on comptera les morts. J'ai la chance d'avoir onze ans de Ligue 1 derrière moi donc j'ai des fonds propres, je suis le troisième ou quatrième club en fonds propres, mais malheureusement, ils vont disparaître en un claquement de doigts».

«Ça fait des années et des années de gestion sereine qui vont s'effacer d'un coup parce que du jour au lendemain on n'a plus rien. Après, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières non plus parce qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté et souffrent également du virus tous les jours, mais c'est une situation qui est très compliquée. Certains clubs peuvent faire faillite. Et, de toute façon, il va y avoir une fuite des joueurs. Ça va automatiquement affaiblir notre championnat qui, pour certains, n'était déjà pas un des meilleurs», semble regretter le président du MHSC qui espère néanmoins tirer quelque chose de positif. «Après, ça peut permettre aussi à certains clubs de partir sur de nouvelles bases et de baisser une masse salariale qui parfois part un peu dans tous les sens.»