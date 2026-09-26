Équipe de France : Sidney Govou encense Mike Maignan

L’ancien attaquant de l’OL et des Bleus, Sidney Govou, désormais consultant pour Canal+, a livré son analyse de la première de l’équipe de France sous Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien international tricolore s’est notamment attardé sur la solidité retrouvée de la sélection, avec un mot particulier pour Mike Maignan. Après une Coupe du Monde 2026 marquée par huit buts encaissés lors des deux dernières rencontres face à l’Espagne (0-2) et l’Angleterre (4-6), l’équipe de France a retrouvé de la solidité pour les débuts de Zinédine Zidane. Les Bleus ont signé un clean-sheet en Turquie (1-0), avec particulièrement une prestation rassurante de Mike Maignan dans les buts.

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Une performance appréciée par Sidney Govou, qui estime que le gardien a apporté une garantie importante pour cette nouvelle équipe de France. Le consultant a ainsi insisté sur le niveau affiché par le portier français : « d’abord, on a retrouvé un Mike Maignan capable de réaliser des arrêts significatifs et c’est très important. » Govou a également mis en avant la prestation de la défense centrale composée de Dayot Upamecano et Maxence Lacroix, ainsi que le travail du milieu de terrain. Pour l’ancien attaquant lyonnais, ce retour d’un Maignan décisif constitue donc l’un des éléments rassurants de cette première rencontre de l’ère Zidane.