Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Nations League

Équipe de France : Sidney Govou encense Mike Maignan

Par Allan Brevi
1 min.
Mike Maignan @Maxppp
Turquie 0-1 France

L’ancien attaquant de l’OL et des Bleus, Sidney Govou, désormais consultant pour Canal+, a livré son analyse de la première de l’équipe de France sous Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien international tricolore s’est notamment attardé sur la solidité retrouvée de la sélection, avec un mot particulier pour Mike Maignan. Après une Coupe du Monde 2026 marquée par huit buts encaissés lors des deux dernières rencontres face à l’Espagne (0-2) et l’Angleterre (4-6), l’équipe de France a retrouvé de la solidité pour les débuts de Zinédine Zidane. Les Bleus ont signé un clean-sheet en Turquie (1-0), avec particulièrement une prestation rassurante de Mike Maignan dans les buts.

La suite après cette publicité

Une performance appréciée par Sidney Govou, qui estime que le gardien a apporté une garantie importante pour cette nouvelle équipe de France. Le consultant a ainsi insisté sur le niveau affiché par le portier français : « d’abord, on a retrouvé un Mike Maignan capable de réaliser des arrêts significatifs et c’est très important. » Govou a également mis en avant la prestation de la défense centrale composée de Dayot Upamecano et Maxence Lacroix, ainsi que le travail du milieu de terrain. Pour l’ancien attaquant lyonnais, ce retour d’un Maignan décisif constitue donc l’un des éléments rassurants de cette première rencontre de l’ère Zidane.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Sidney Govou
Mike Maignan

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Sidney Govou Sidney Govou
Mike Maignan Mike Maignan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier