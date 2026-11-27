La frustration a laissé place à la colère du côté des supporters rennais. Après la défaite du Stade Rennais sur la pelouse du NEC Nimègue (3-1) en Ligue Europa, plusieurs joueurs ont été pris à partie au coup de sifflet final. Alors qu’ils s’étaient approchés du parcage pour saluer les fans ayant fait le déplacement aux Pays-Bas, les Bretons ont reçu un accueil particulièrement hostile. Des gobelets ont été jetés en leur direction, tandis que des sifflets et de nombreux doigts d’honneur accompagnaient leur arrivée. Une scène de tension qui témoigne de l’exaspération grandissante du public, alors que le club traverse une période compliquée. Plusieurs centaines de supporters avaient pourtant parcouru près de neuf heures de route pour encourager leur équipe.

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Ce nouvel épisode intervient alors que les résultats rennais ne cessent de se dégrader. Les hommes de Franck Haise n’ont remporté qu’une seule de leurs huit dernières rencontres toutes compétitions confondues et occupent la 22e place de la Ligue Europa après cinq journées. Une situation qui commence sérieusement à peser autour du club, même si l’entraîneur refuse de remettre en cause l’engagement de son groupe. Après la rencontre, il a notamment pointé les lacunes techniques de ses joueurs : « Je ne peux pas attaquer mes joueurs sur leur investissement, il n’y a pas de problème de ce côté-là. Il y a surtout des problèmes de justesse. » Des explications qui n’ont visiblement pas suffi à apaiser la colère des supporters.