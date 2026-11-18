Le dossier Michael Olise pourrait bien devenir l’un des grands feuilletons des prochains mercatos. Depuis plusieurs mois, l’international français figure sur les tablettes du Real Madrid, qui rêve de l’attirer pour renforcer son secteur offensif. La Casa Blanca apprécie particulièrement son profil technique, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et son efficacité dans les derniers mètres. Un joueur capable de faire des différences et de s’inscrire dans le projet madrilène sur le long terme. L’été dernier, le club espagnol avait déjà été associé avec insistance à l’ailier du Bayern Munich. Son nom circulait régulièrement dans les discussions autour des futures recrues potentielles de Florentino Pérez. Mais les dirigeants bavarois n’avaient jamais véritablement ouvert la porte à un départ. Et pour cause, depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, le Français s’est imposé comme l’un des éléments les plus importants de l’effectif munichois.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid n’a pourtant pas abandonné cette piste. Michael Olise reste un rêve pour les dirigeants madrilènes, qui savent qu’un tel recrutement nécessiterait des moyens considérables. Le Bayern Munich est parfaitement conscient de cet intérêt et ne compte absolument pas faciliter les choses à son prétendant. Selon nos informations, le club allemand n’a d’ailleurs pas donné suite, pour le moment, aux sollicitations autour de son joueur. La situation reste donc au point mort, malgré les nombreuses spéculations sur une éventuelle offensive XXL de la formation espagnole. Le Bayern n’a aucune intention de se séparer de son international français, encore sous contrat jusqu’en juin 2029. Et même une proposition dépassant les 250 millions d’euros ne semble pas susceptible de faire vaciller sa direction. Le montant de 300 millions d’euros est désormais évoqué dans les discussions autour de l’avenir de l’ailier. Une somme vertigineuse qui ne change visiblement pas la position des champions d’Allemagne.

La suite après cette publicité

Nein pour le départ d’Olise !

Herbert Hainer a d’ailleurs apporté plusieurs précisions sur ce dossier lors d’un entretien accordé à T-Online. Le président du Bayern Munich a confirmé avoir évoqué le cas Olise avec Florentino Pérez lors de son déplacement à Madrid l’été dernier. Les deux hommes entretiennent une relation amicale depuis plus de 25 ans, à l’époque où Hainer occupait le poste de directeur général d’Adidas. « Grâce à mon ancien rôle de PDG d’Adidas, je connais Florentino Pérez depuis plus de 25 ans, et nous entretenons une relation amicale. C’est pourquoi j’ai été heureux d’accepter son invitation à Madrid, où j’ai prononcé le discours de louanges pour les diplômés de l’Escuela Universitaria Real Madrid. Bien sûr, nous avons aussi parlé de Michael Olise », a-t-il expliqué. Le dirigeant bavarois a ensuite révélé la position tenue par son homologue madrilène au sujet de l’international français. « Il m’a assuré que le Real Madrid n’avait jamais eu de discussions ni avec Michael Olise ni avec son agent. Nous sommes détendus face à la situation. Le contrat de Michael Olise court jusqu’en 2029. Notre objectif est qu’il reste au FC Bayern pendant de nombreuses années à venir – afin que la question du Real Madrid ne se pose même pas. » Un discours particulièrement ferme qui traduit la volonté du Bayern de couper court aux spéculations.

La suite après cette publicité

Mais c’est surtout lorsqu’il a été interrogé sur une éventuelle offre de 250 ou 300 millions d’euros qu’Herbert Hainer a affiché la détermination de son club. Le président bavarois n’a laissé que très peu de place au doute sur la possibilité d’un départ, même contre une indemnité record. Pour appuyer son propos, il a ressorti une formule historique de Karl-Heinz Rummenigge, ancien dirigeant du Bayern. « J’aimerais citer Karl-Heinz Rummenigge, qui disait souvent durant son mandat de PDG : “Nous ne sommes pas un club vendeur, mais un club acheteur.” Cela n’a pas changé. » Hainer a ensuite insisté sur le fait que les considérations financières ne pouvaient pas tout dicter dans la gestion d’un effectif. « On ne peut pas toujours examiner les choses sous un angle purement financier. Il faut aussi considérer si un joueur nous convient – en termes de style de jeu, de personnalité, de caractère et, bien sûr, sur le plan personnel. Michael se sent bien ici et sait ce qu’il a au FC Bayern. » Même avec une enveloppe de 300 millions d’euros, le Bayern n’entend pas se comporter comme un club vendeur et compte bien conserver l’un de ses joyaux.