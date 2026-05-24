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Liverpool : les larmes de Mohamed Salah pour sa dernière

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
salah @Maxppp

Jour de dernière ce dimanche pour la Premier League avec plusieurs joueurs qui disputaient leurs derniers matches avec leur club. Du côté de Liverpool, Mohamed Salah disputait ses dernières minutes sous le maillot des Reds. La star égyptienne, qui aura roulé sur l’Angleterre pendant les 9 ans qu’il a passé là-bas, a été remplacé face à Brentford pour profiter d’un dernier hommage d’Anfield.

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🇪🇬 Les dernières secondes de Mohamed Salah sur la pelouse d'Anfield, et la superbe ovation des supporters de Liverpool pour leur légende 🥹

Non je pleure pas c'est des allergies ok ?

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Et forcément, il a été très touché au moment de sa sortie, fondant en larmes au moment de quitter ses coéquipiers. Auteur de 257 buts et 123 passes décisives en 442 matches avec Liverpool, Mohamed Salah aura marqué à jamais l’histoire du club et du football anglais.

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