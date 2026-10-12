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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique avait un plan spécial pour Rayan Cherki

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
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À l’été 2024, alors que John Textor exigeait son départ s’il ne prolongeait pas à l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et l’OL avaient trouvé un accord éclair pour le transfert de Rayan Cherki contre environ 15 millions d’euros. Dans la foulée d’une entente contractuelle rapide, l’international français avait échangé directement avec Luis Enrique. L’entraîneur espagnol lui avait alors exposé son projet de jeu en lui expliquant son intention de le développer et de l’utiliser dans un rôle de faux numéro 9 comme l’explique ce lundi le journal L’Equipe. Une position finalement occupée depuis par Ousmane Dembélé et qui lui a permis de remporter un Ballon d’Or et deux Ligues des Champions.

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Enthousiasmé par la perspective d’intégrer l’effectif parisien et par les garanties offertes par le technicien, le joueur avait pleinement validé ce mouvement vers la capitale. Rayan Cherki avait même poussé la démarche jusqu’à envoyer un long message vocal à Nasser Al-Khelaïfi pour lui exprimer sa joie, le remercier chaleureusement pour cette opportunité et saluer sa compréhension durant les négociations. Un transfert qui semblait alors imminent, avant qu’un temps d’hésitation provoqué par l’intérêt du Borussia Dortmund ne vienne définitivement tendre les relations avec la direction parisienne et faire capoter l’opération. Ce mercredi, Rayan Cherki va croiser à nouveau la route du PSG de Luis Enrique avec Manchester City en Ligue des Champions (21h).

Pub. le - MAJ le
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