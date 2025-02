OM : Roberto De Zerbi réagit à la polémique de l’assistant vidéo du VAR pro-PSG

Interrogé, ce vendredi, sur la nomination de Jérémy Stinat pour officier lors de la rencontre face à Auxerre, Roberto De Zerbi n’a pas souhaité ajouter de l’huile sur le feu. Pour rappel, l’OM avait dernièrement décidé d’écrire à la Direction de l’arbitrage pour faire part de son incompréhension après la désignation de Stinat, qui s’était retrouvé au centre d’une vive polémique après avoir décidé d’expulser Medhi Benatia à la fin du 16e de finale de Coupe de France contre Lille (1-1, défaite 4 tab. à 3 de l’OM).

«Généralement, je ne sais même pas qui est l’arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J’espère qu’il fera un bon match et sera serein», a tout d’abord lancé RDZ avant de revenir sur la polémique de l’assistant vidéo du VAR (le média Massilia Zone avait notamment révélé le supportérisme affiché pour le PSG d’un opérateur VAR). «Ce qui m’embête, c’est cette chose sur l’arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu’un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m’a énervé. On est tous égaux. Je n’ai jamais vu ça et c’est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir ce sujet».

