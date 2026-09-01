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Torino : Daniel Bragança quitte le Sporting pour la Serie A

Par Alexandre Gonçalves - Valentin Feuillette
1 min.
Daniel Bragança @Maxppp

Comme nous vous le révélions, Daniel Bragança rejoint officiellement le Torino. Le milieu de terrain portugais quitte le Sporting CP sous la forme d’un prêt avec option d’achat, assortie d’une obligation de transfert définitif en fonction de certaines conditions.

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Âgé de 27 ans, Bragança a passé l’essentiel de sa carrière au Sporting, avec lequel il a disputé 161 rencontres pour 17 buts et 15 passes décisives. International portugais U21 à 13 reprises, il arrive au Torino avec un palmarès bien fourni, marqué notamment par trois titres de champion du Portugal, une Coupe du Portugal, une Supercoupe et deux Coupes de la Ligue.

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