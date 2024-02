Lyon - Marseille : le choc de tous les dangers !

Le choc de la peur. À des échelles différentes, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’auront pas le droit à l’erreur, ce dimanche soir (20h45), au moment de pénétrer sur la pelouse du Groupama Stadium. Seizième de Ligue 1 avec 16 petits points, le club rhodanien - défait lors de ses deux dernières sorties en championnat - tentera en effet de relever la tête et ainsi lancer une dynamique positive après un mercato hivernal ambitieux (Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic, Orel Mangala, Saïd Benrahma). Si les Gones ne pourront pas encore compter sur toutes leurs recrues - règlement oblige - les trois points de la victoire demeurent, quant à eux, vitaux.

L’OL doit convertir son mercato !

«Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach, je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif», confiait à ce titre Pierre Sage, plus que jamais conscient de l’enjeu. Balayé (0-3) par le rival marseillais au début du mois de décembre dernier, l’OL devra pour cela montrer un tout autre visage que celui affiché contre Rennes, notamment lors du premier acte.

«Je leur ai dit d’arrêter le violoncelle et de se mettre à la guitare électrique. On doit augmenter toutes les intensités nécessaires dans le jeu. Tout ce qu’on n’a pas vu en première mi-temps et qui est apparu ponctuellement en deuxième mi-temps. Avec les joueurs qu’on a, on ne peut pas se permettre ce genre de prestation. On va vite ranger le violoncelle dans sa sacoche et jouer un jeu plus agressif, avec plus d’intensité», promettait d’ailleurs le technicien lyonnais, bien décidé à frapper un grand coup. Un discours revanchard également prononcé par le capitaine rhodanien, Alexandre Lacazette : «on a une revanche à prendre vis-à-vis de nous-mêmes. On a envie de montrer que chez nous, on gagne ! Ça va être un gros match, donc il faudra qu’on soit présent. On doit être bon pendant 90 minutes et jouer avec nos forces sans avoir de doute. On s’attend à un match engagé avec de l’intensité. Ce sera un beau match et j’espère qu’on va gagner. Le match nul n’arrangerait personne», déclarait l’ancien buteur d’Arsenal en conférence de presse avant de revenir sur la position actuelle des siens en championnat (16e, à trois petits points seulement de Lorient, lanterne rouge).

L’OM s’accroche à l’Europe…

«C’est dur de le vivre au quotidien. C’est quelque chose de nouveau pour moi, mais j’apprends de cette situation et j’espère pouvoir en sortir plus fort. Il fallait que je le vive, mais j’espère que ce sera la dernière fois». Dos au mur, l’OL s’apprête, qui plus est, à affronter un autre animal blessé : l’OM de Gennaro Gattuso. Plus que jamais irréguliers depuis le début de la saison, les Phocéens - éliminés dès les 16es de finale de la Coupe de France, déjà distancés dans la course au podium et qui n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières rencontres - sont, eux aussi, attendus au tournant. Après un nul (2-2) concédé, le week-end dernier face à l’AS Monaco, malgré une supériorité numérique et une balle de match totalement manquée par Vitinha (prêté au Genoa dans la dernière ligne droite du mercato) dans les derniers instants, l’OM ne peut plus se permettre de trébucher. «Oui, ce match, il faut le gagner. C’est l’Olympico. Pour les supporters, c’est un match différent. C’est notre envie de le gagner. Je pense qu’on mérite plus. Je sais les efforts qu’on fait. Personne ne triche. On mérite ça et on va le chercher. On sait que pour nous, à l’extérieur, c’est un peu difficile, mais on y va pour inverser cette tendance», lançait, dans cette optique, Leonardo Balerdi face aux journalistes.

Avec franchise et dans un français parfait, le défenseur argentin de 25 ans n’hésitait d’ailleurs pas à rappeler, haut et fort, les ambitions de la formation marseillaise. «La Ligue des Champions ? Bien sûr qu’on en parle et que c’est notre objectif. On est à la moitié de la saison, et c’est toujours possible, mais c’est à nous de le faire, match après match. Si tu gagnes l’Olympico, ça te donne de la force. C’est à nous d’aller là-bas, de faire un bon match et de prendre les trois points. On ne vise pas le nul, on en a déjà beaucoup fait et ça nous a coûté beaucoup. On doit être concentré et gagner ce match. Relancé sur cette affiche, Gennaro Gattuso - qui devra se passer de Pape Gueye, Chancel Mbemba, Bilal Nadir ou encore Valentin Rongier - prévenait de son côté les siens sur la dimension psychologique de ce rendez-vous ô combien important pour les différents acteurs. «C’est un match où il ne faut pas regarder le classement, c’est un match très fort émotionnellement. Même si c’est une équipe qui traverse un moment difficile, c’est une équipe qui peut toujours te mettre en difficulté»*.

Bien décidé à recoller au peloton de tête, l’OM devrait, pour cela, pouvoir s’appuyer sur le retour de plusieurs cadres après l’élimination du Cameroun, du Sénégal ou encore du Maroc à la CAN. Longtemps décimé, le club phocéen pourrait également intégrer quelques nouveaux visages dans la rotation. Ainsi, Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Ulisses Garcia mais également Jean Onana, tous recrutés cet hiver, seront à disposition du coach transalpin. Un avantage non négligeable dans une rencontre à la saveur particulière. En effet, après les graves incidents lors de la première rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais au mois d’octobre dernier, et même si la dernière confrontation entre les deux clubs s’est bien passée à Marseille, le dispositif policier a lui été logiquement adapté pour un match classé à très haut risque (note de 5 sur une échelle de 5 selon le barème de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme). Sans surprise, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a ainsi pris en début de semaine un arrêté pour interdire le déplacement des fans du club phocéen en direction du Groupama Stadium et de la ville de Lyon. «Bien sûr que nos supporters vont nous manquer, mais j’aime bien aller là-bas, et gagner ce type de match», notait en ce sens Balerdi, vendredi après-midi, prêt à tout pour empocher les trois points dans ce duel de la peur aux enjeux multiples et au contexte bouillant.

