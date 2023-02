PSG, Barça : rencontre Messi-Laporta à venir !

La suite après cette publicité

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le PSG et que son avenir dans le club de la capitale semble plus qu’incertain, une rencontre décisive pourrait avoir lieu ce lundi. Des rumeurs autour d’un possible retour du septuple Ballon d’or au FC Barcelone prennent de l’ampleur ces dernières semaines, et une réunion a été organisée entre les deux parties il y a quelques semaines avec notamment la présence du père du génie argentin, Jorge Messi.

Mais une nouvelle entrevue pourrait intervenir ce lundi lors de la cérémonie de la FIFA The Best, qui aura lieu à Paris, selon Mundo Deportivo. Alors que la Pulga sera présente et devrait sans surprise repartir avec le prix du meilleur joueur, Joan Laporta fera également le déplacement avec la délégation catalane. De quoi mettre en place de véritable négociations alors qu’un éventuel come-back de la légende des Blaugranas est de plus en plus probable.

