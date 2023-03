Le PSG sait sur qui s’appuyer à l’avenir

La suite après cette publicité

Éliminé par le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG devra attendre la saison prochaine pour retenter sa chance et espérer soulever la première coupe aux grandes oreilles de son histoire. S’il ne reste que la Ligue 1 à aller chercher cette saison, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi peuvent déjà préparer l’avenir pour mieux revenir sur le devant de la scène européenne. Le Parisien explique que la direction francilienne entend s’appuyer sur une colonne vertébrale composée de Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Verratti et Mbappé.

Mais aussi que Ruiz, Vitinha, Sanches et Mukiele devraient rester au Paris SG la saison prochaine, tout comme Ekitike, qui ne fait pas forcément l’unanimité chez les supporters. En revanche, l’avenir parisien de Bernat et Soler est plus sombre, et les deux Espagnols pourraient bien changer d’air lors du prochain mercato estival. Tout comme les joueurs prêtés cette saison (Paredes, Icardi, Draxler, Wijnaldum, Kurzawa, Diallo). Pour rappel, une enveloppe de 80 M€ devrait être allouée au mercato cet été.

