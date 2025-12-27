Les bonnes affaires du mercato hivernal en Liga

Pour les gros portefeuilles

Le mercato hivernal est généralement un marché d’ajustements, et il est rare de voir de grosses opérations êtres réalisées. Mais cet hiver, en Liga, il y aura plusieurs joueurs disponibles pour les clubs les plus puissants. Dani Ceballos (Real Madrid), tout proche de filer à l’OM l’été dernier, pourrait encore être disponible, puisqu’il a un rôle toujours anecdotique du côté de la capitale espagnole. Toujours à Madrid, mais chez les Colchoneros cette fois, l’Atlético va écouter des offres pour plusieurs joueurs. Le milieu de terrain anglais Connor Gallagher ne s’est pas totalement adapté et n’a qu’un rôle résiduel, alors que le buteur Alexander Sørloth souhaite une place de numéro 1 et de référence offensive qu’il n’aura pas à Madrid. Leur coéquipier Giacomo Raspadori, arrivé cet été, pourrait aussi faire ses valises rapidement puisqu’il n’a pas convaincu grand monde en Espagne, mais a des qualités indéniables qu’on a pu voir en Italie.

Arrivé à Girona l’été dernier, l’international marocain Azzedine Ounahi s’est bien relancé, et en Espagne, les rumeurs évoquent déjà un possible départ en hiver. Villarreal est sur le coup, et nul doute que d’autres gros clubs de ce standing vont se positionner rapidement. Son compatriote Omar El Hilali, latéral droit de l’Espanyol, fait aussi partie des joueurs qui pourraient franchir un palier dans les prochains mois. Enzo Boyomo, défenseur central d’Osasuna, Javi Guerra, milieu de terrain de Valence, l’ancien du Barça Ilaix Moriba (Celta), les latéraux Oscar Mingueza (Celta) et Andriy Ratiu (Rayo Vallecano) ou l’ailier de Girona Viktor Tsygankov sont aussi des joueurs qui risquent d’être transférés pour un certain montant assez rapidement, mais qui restent relativement abordables. On est évidemment obligé de mentionner Yeremay Hernandez, la star de la D2 avec le Deportivo de La Corogne, qui pourrait être une super recrue pour les clubs de Ligue 1 jouant l’Europe.

Des joueurs à (re)lancer

Vient ensuite le cas des joueurs qui cherchent à relancer une carrière un peu stagnante. Surtout avec le Mondial en fin d’année… Marc-André ter Stegen pourrait ainsi être une superbe option pour le poste de gardien, et le Barça a déjà fait savoir qu’il ne se montrerait pas trop gourmand. Le milieu international croate de la Real Sociedad Luka Susic est aussi en quête de temps de jeu avant la Coupe du Monde, et tout indique qu’il va se chercher un nouveau club cet hiver. Même son de cloche pour l’ailier international marocain Ilias Akhomach, placardisé à Villarreal après une grosse blessure la saison dernière. Recrue phare de Girona à l’été 2024 après avoir cartonné en Championship, le jeune ailier colombien Yaser Asprilla ne fait pas l’unanimité en Catalogne et a un bon de sortie pour le mercato hivernal, et ses qualités pourraient faire du bien à beaucoup de clubs. Joseph Aidoo, défenseur central du Celta qui a une belle expérience, a perdu son poste à cause d’une blessure mais pourrait rendre des services. Et pourquoi ne pas tenter le coup Mariano Diaz, pas vraiment utilisé à Alavés mais qui a déjà fait ses preuves et qui veut changer de club en janvier…

Des affaires à prix malin

Pour les clubs un peu plus regardants en termes de budget, il y a aussi des affaires à réaliser sans se ruiner. Le Français Haissem Hassan, ailier dribbleur qui a déjà laissé des traces de son talent à Oviedo et avec le Sporting par le passé, fait déjà l’objet d’offres de formations souhaitant renforcer leur secteur offensif. Karl Etta-Eyong, attaquant camerounais déjà pisté par de très gros clubs, a le talent pour devenir le grand numéro 9 d’un bon club et Levante ne devrait pas demander des sommes excessives, lui qui n’a coûté que 3 millions d’euros au club de Valence. Son coéquipier, Carlos Alvarez, jeune ailier espagnol et sacré meneur de ballon, pourrait aussi être un joli coup pour une somme tout à fait raisonnable. Du côté d’Elche, si la sensation de la saison Rodrigo Mendoza devrait être assez chère et déjà promise à de gros clubs, étant un des meilleurs milieux du Vieux Continent dans sa catégorie d’âge, le meneur de jeu Aleix Febas aurait une clause libératoire assez basse dont le montant n’a pas fuité. Sa qualité technique et son QI foot risquent de séduire du monde.

La suite après cette publicité

Des jeunes en quête de temps de jeu

Au sein des gros clubs espagnols, plusieurs joueurs rongent leur frein sur le banc. L’Olympique Lyonnais en a bien profité, et devrait rapidement attirer Endrick dans ses rangs, sous forme de prêt. Une opération qui pourrait inspirer d’autres clubs, et pourquoi pas passer à l’attaque pour Gonzalo Garcia, l’autre jeune attaquant du Real Madrid qui n’a que peu de temps de jeu pour l’instant et qui a fait ses preuves lors du dernier Mondial des Clubs. Au FC Barcelone, un joueur comme Marc Bernal fait face à une grosse concurrence et un prêt pour lui permettre de continuer sa progression, lui qui fait partie des milieux les plus prometteurs d’Europe. Marc Casado, pas vraiment utilisé par Hansi Flick, pourrait aussi être un renfort de poids provisoire pour bon nombre d’écuries, et il compte déjà plusieurs prestations dans des gros matchs à son actif. Pablo Garcia, ailier du Betis à qui on prédit une superbe carrière, est aussi une option intéressante pour les directeurs sportifs cherchant de la fougue et du déséquilibre devant.