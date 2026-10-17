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Ligue 1

PSG : le groupe pour le déplacement à Strasbourg sans Marquinhos

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marquinhos sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Strasbourg PSG

Avant un choc face au FC Barcelone mardi, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg ce samedi à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre programmée à 17h15 au Stade de la Meinau, Luis Enrique a dévoilé son groupe. L’entraîneur espagnol a convoqué 21 joueurs, avec notamment Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres et Désiré Doué pour mener l’attaque parisienne. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery sont également présents dans le secteur du milieu de terrain. Le capitaine Marquinhos a été laissé au repos.

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Le technicien parisien pourra aussi compter sur Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Lucas Hernandez en défense, tandis que Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Illia Zabarnyi figurent également dans la liste. Maghnes Akliouche, Lucas Digne et le jeune Dro Fernández font aussi partie des joueurs retenus pour ce déplacement en Alsace, tout comme le jeune Adam Mouak. A noter les absences de Senny Mayulu et Alessandro Longoni. Le PSG tentera de poursuivre sa dynamique face à une formation strasbourgeoise qui voudra profiter de l’avantage du terrain pour faire tomber le club de la capitale.

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