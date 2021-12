Real Madrid : Karim Benzema évasif concernant Kylian Mbappé

À défaut d’avoir remporté le Ballon d’Or, Karim Benzema a reçu mardi soir le Prix As du Sport, décerné par le journal espagnol As. L’international français en a profité pour afficher ses ambitions et celles du Real Madrid cette saison : «nous devons gagner tous les matchs pour gagner la Ligue des Champions.»

Alors que les Merengues affronteront le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Benzema a de nouveau été interrogé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, ce à quoi il s’est contenté de répondre : «on verra s’il vient.»