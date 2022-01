Barça : Gerard Piqué évoque le cas Ousmane Dembélé

Le mercato hivernal fermera ses portes ce lundi 31 janvier sur les coups de minuit. D'ici là, de nombreuses opérations vont être réalisées, mais le dossier Ousmane Dembélé (24 ans) animera à coup sûr le marché des transferts jusqu'à la dernière minute. En fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, l'attaquant français doit prolonger ou partir. Une situation qui fait couler beaucoup d'encre et déchaîne les passions. Gerard Piqué, défenseur central et cadre des Blaugranas, a pris la parole à ce sujet au cours d'un live sur Twitch en compagnie d'Ibai Llano.

« Je comprends les deux parties. On est sur une négociation qui induit beaucoup d'argent, chacun est libre de défendre ses intérêts. Je comprends la position du club et celle du joueur. Il faut trouver la meilleure solution pour tout le monde. Avant de démarrer (le live), j'étais en train de lire à propos de ce qui était peut-être en train de se passer mais je ne veux pas me mouiller. On lui a demandé quelques fois (à Dembélé) mais il ne se mouille pas, il attend de voir », a ainsi commenté le joueur de 34 ans. Le champion du monde 2018 s'est lui mis verbalement d'accord, selon nos informations, avec le PSG, en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait.