Sénégal : Pape Thiaw a sacrifié deux joueurs avant la Coupe du Monde !

Le 21 mai, Pape Thiaw avait dévoilé une première liste élargie de 28 joueurs, laissant planer le suspense sur les deux places à supprimer avant le coup d’envoi du Mondial. C’est désormais chose faite. Après le match de préparation face aux États-Unis, soldé par une défaite (3-2), le sélectionneur a procédé cette nuit aux dernières coupes pour se conformer à la règle FIFA, qui plafonne les effectifs à 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026.

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Cette rencontre, loin d’être anodine, lui aura fourni de précieux éléments de réponse pour trancher. Arrivés très tôt aux Etats-Unis, les finalistes de la dernière CAN ont pu participer à un stage dans des conditions réelles. Ce qui a permis à Pape Thiaw de voir son groupe au plus près et d’affiner ses choix. Ce sont finalement deux défenseurs qui ont fait les frais de cet écrémage final : Ilay Camara (23 ans, Anderlecht) et Moustapha Mbow (26 ans, Paris FC).

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Un groupe complet avec Bara Sapoko Ndiaye

Un dénouement qui fait la part belle à Bara Sapoko Ndiaye, convaincant face aux Etats-Unis. Le jeune milieu offensif du Bayern Munich (18 ans), qui n’a pris part qu’à quatre rencontres en professionnel, va disputer sa première Coupe du Monde et est passé devant Mbow, qui n’était pas réserviste il y a quelques jours. Un crève-cœur pour le défenseur parisien qui nous avait révélé en exclusivité il y a quelques jours qu’il avait hâte de participer à ce Mondial. Sadio Mané est bien de la partie. Derrière Mané, l’attaque sénégalaise s’annonce redoutable. Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea), Iliman Ndiaye (Everton), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Assane Diao (Côme) ou encore Ibrahim Mbaye (PSG) offrent au sélectionneur une palette variée de profils.

📋 La liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour défendre les couleurs du Senegal à la Coupe du Monde 2026. #ListeGaindeyi ✅✨ pic.twitter.com/xygmV0iAE8 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 2, 2026

Le retour en forme de Bamba Dieng avec Lorient lui vaut également sa place, dans ce qui s’annonce comme l’un des secteurs les plus fournis de l’histoire récente des Lions. Le reste du groupe confirme l’ancrage fort du football sénégalais dans le championnat français. Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Lamine Camara, Yehvann Diouf et Mory Diaw participent à ce tournoi comme à la dernière CAN. Une ossature connue, rodée, qui devra se transcender face à la France, la Norvège et l’Irak pour espérer aller loin dans le tournoi.

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La liste du Sénégal

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Chelsea)

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Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Gana Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)