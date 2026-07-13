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Coupe du Monde 2026 : Luis de la Fuente juge le niveau de la France

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis de la Fuente @Maxppp
France Espagne
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À la veille de la première demi-finale de cette Coupe du Monde 2026 entre la Roja et la France, Didier Deschamps a fait de l’Espagne la grande favorite de ce duel. Invité à donner son avis sur les Bleus quelques instants plus tard, Luis de la Fuente a fait l’éloge des Bleus.

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«C’est une meilleure équipe, les joueurs ont progressé. Leurs qualités se sont améliorées. C’est comme ça. Mbappé s’est amélioré, Dembélé, Pedri… Nous sommes tous meilleurs, et les footballeurs, individuellement, aussi. C’est une excellente équipe nationale, mais qui ne pense pas la même chose de l’Angleterre, de l’Argentine ou de l’Espagne ? La France n’est pas meilleure que les autres. Elle a ses points forts, tout comme nous aurons les nôtres. Nous avons tous aussi des points faibles. Et il faut en tirer parti», a-t-il confié.

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