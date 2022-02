Al-Hilal - Chelsea : les compositions sont là

Après la victoire hier 2-0 de Palmeiras contre Al Ahly, l'autre demi-finale de la Coupe du monde des clubs oppose Al-Hilal à Chelsea. Les Saoudiens optent pour un 4-2-3-1 avec Andullah Al Maiouf dans les cages. Mohammed Al Burayk, Jang Hyun-Soo, Ali Bulaihi et Yasir Al Shahrani forment la défense. Le double pivot est formé par Mohammed Kanno et Gustavo Cuellar. Seul en pointe, Odion Ighalo est soutenu par Moussa Marega, Mahteus Pereira et Salem Al Dawsari.

La suite après cette publicité

De son côté Chelsea s'articule dans un 3-4-3 où Kepa Arrizabalaga officie comme dernier rempart. Il peut compter sur Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger. Les rôles de pistons reviennent à César Azpilicueta et Marcos Alonso alors qu'on retrouve Mateo Kovacic et Jorginho dans l'entrejeu. Enfin, Romelu Lukaku est accompagné par Hakim Ziyech et Kai Havertz en attaque.

Les compositions

Al-Hilal : Al Maiouf - Al Burayk, Hyun-Soo, Ali Bulaihi, Al Shahrani - Kanno, Cuellar - Marega, Pereira, Al Dawsari - Ighalo

Chelsea : Kepa - Christensen, Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso - Ziyech, Lukaku, Havertz