Real Madrid : les secrets fous de la réussite insolente de Rodrygo

La suite après cette publicité

16 buts en Ligue des Champions avec une moyenne d’un but toutes les 73 minutes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Des statistiques exceptionnelles et même effrayantes. Souvent considéré comme la troisième roue du carrosse derrière le duo Benzema-Vinicius, Rodrygo a encore prouvé, mardi soir avec un doublé à Stamford Bridge, qu’il est au niveau de ses deux partenaires. Et qu’il n’a, globalement, rien à envier aux meilleurs de la planète. L’ancien de Santos, arrivé à Madrid en 2019, est aujourd’hui un joueur important de l’équipe de Carlo Ancelotti.

Et derrière cette réussite, il y a beaucoup de travail, et des secrets pas forcément connus du grand public. Le Brésilien travaille notamment avec la physiothérapeute Itziar González, qui l’a récemment présenté comme un joueur extrêmement professionnel. Ce qui n’est pas toujours le cas pour les jeunes de son âge. On est très loin du cliché du joueur brésilien fêtard ou paresseux. Il a également changé quelques habitudes au niveau de son alimentation pour renforcer ses tissus musculaires, ce qui explique aussi en partie pourquoi il est aussi lucide et efficace en attaque malgré les nombreux efforts défensifs qu’il fournit.

À lire

Atlético : des banderoles contre Antoine Griezmann affichées à Madrid

Un joueur qui ne demande qu’à apprendre

Le joueur de 22 ans a aussi des manies un peu plus fantaisistes si on peut dire. Il a ainsi l’habitude de regarder, régulièrement, des vidéos des buts de son idole Pelé. Il essaye ensuite de reproduire les exploits de la légende brésilienne sur le terrain. Quand on voit son efficacité face au but, on peut imaginer qu’il a bien pris note… Comme Vinicius Junior, il a aussi un entourage très sain et une famille proche de lui, qui lui permet de rester serein et l’oblige à se concentrer à 100% sur le football. Il avait d’ailleurs révélé qu’à l’époque, sa famille ne lui avait même pas parlé de l’intérêt du Real Madrid pour ne pas le perturber et qu’il reste concentré sur ses matchs avec Santos.

La suite après cette publicité

Son adaptation à Madrid a été réussie parce qu’il a été accueilli par des compatriotes comme Marcelo et Casemiro, mais aussi parce qu’il est arrivé en parlant déjà l’espagnol pratiquement couramment. Les échos qui ressortent du vestiaire madrilène évoquent un joueur très attentif aux conseils des joueurs vétérans, qui n’hésite pas à discuter avec les joueurs plus expérimentés pour se nourrir de recommandations et d’astuces pour progresser. Karim Benzema et Luka Modric sont deux joueurs qui l’ont pris sous son aile. Autant dire que Rodrygo risque d’offrir beaucoup de bonheur aux supporters madrilènes ces prochaines années !