Serie A : la Roma s'offre le derby et prive la Lazio de Ligue des Champions

Lorsque derby de Rome rime avec course à l’Europe, forcément on est tentés de regarder ! À l’occasion de la 37ème et avant dernière journée de Serie A, les deux équipes de la ville éternelle s’affrontaient au Stadio Olimpico ce samedi soir. La Roma, 7ème et déjà assurée de ne disputer aucune compétition européenne, affrontait la Lazio, 6ème qui a un match en retard par rapport à ses autres concurrents et qui pouvaient croire en une qualification pour la Ligue des Champions.

En première période, un seul but était inscrit, juste avant la pause, par Henrik Mkhitaryan (42e). 1-0 à la mi-temps pour l’AS Rome. En seconde période, Pedro bouclait la victoire des Giallorossi en inscrivant le second but des joueurs de Paulo Fonseca (78e). 2-0 pour la Roma grâce à ses vétérans Mkhitaryan, 32 ans, et Pedro, 33 ans. Le technicien portugais de l'AS Rome, qui sera remplacé par José Mourinho la saison prochaine, remporte le derby et et sécurise la 7ème place pour ce week-end. En revanche, mauvaise opération pour la Lazio qui dit adieu à la Ligue des Champions avec cette défaite.

