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Argentine : l’AS Roma empêche Dybala et Molina d’assister au dernier match de Lionel Messi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paulo Dybala @Maxppp

Il y a une semaine, la presse italienne assurait que l’entraîneur de l’AS Roma, Gian Piero Gasperini, souhaitait bloquer le départ de Paulo Dybala et de Nahuel Molina en Argentine. Les deux joueurs ont été invités au dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste le 6 octobre prochain face au Bénin, mais leur coach estime que ce déplacement de l’autre côté de l’Atlantique n’est pas compatible avec le choc face à Côme programmé à la fin de la trêve internationale. Depuis, l’AS Roma a officialisé l’affaire.

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« L’AS Roma annonce que Paulo Dybala et Nahuel Molina ne participeront pas à l’événement organisé en Argentine à l’occasion du match opposant l’Argentine au Bénin le 6 octobre. Le club reconnaît l’importance de cet événement pour les deux footballeurs, proches de Lionel Messi et qui ont contribué avec lui à la victoire lors de la Coupe du monde 2022. La décision du club s’explique par des raisons sportives et logistiques, liées à la durée du voyage intercontinental et à la proximité des engagements officiels. L’AS Roma exprime son plus grand respect envers Lionel Messi et son extraordinaire carrière, et souhaite à lui ainsi qu’à la Fédération argentine une soirée exceptionnelle », peut-on lire dans le communiqué.

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