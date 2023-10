Ligue 1 : OM-OL est finalement annulé !

Ce dimanche, le Vélodrome devait accueillir l’un des Olympicos les plus déséquilibrés de ces dernières années. Alors que l’OM réalise un début de saison décevant, marqué également par le départ de Marcelino, remplacé par Gennaro Gattuso, l’OL est la lanterne rouge de Ligue 1. Et alors que cette rencontre promettait quand même un beau spectacle, l’avant-match a été marqué par un triste événement qui a touché les joueurs et le staff rhodanien.

En effet, alors que leur car était escorté jusqu’au Vélodrome, les Gones ont été caillassés par des supporters phocéens. Et à leur arrivée dans l’antre marseillaise, les images étaient édifiantes. Alors que les vitres de leur car ont explosées, plusieurs membres du staff lyonnais auraient été touchés par les projectiles des supporters de l’OM. Parmi les personnes touchées, Fabio Grosso. Le technicien transalpin a d’ailleurs été filmé par Prime Vidéo avec un grand bandage sur le crâne alors que son visage est apparu ensanglanté.

Une réunion de crise acte le report du match

Dès lors, la LFP, qui n’est pas du genre à plaisanter avec ce genre d’incidents, a décidé de convoquer une réunion de crise en urgence. Alors que les blessures au visage de Fabio Grosso et Raffaele Longo, son adjoint, sont accablantes, plusieurs joueurs lyonnais sont apparus choqués suite à cet incident grave et ont rendu la tenue de ce match plus qu’incertaine. Et finalement, après plusieurs minutes de concertation, la sentence est tombée aux alentours de 20h : la rencontre est finalement reportée.

À travers la voix du speaker de l’Orange Vélodrome et des écrans du stade, l’annulation de la rencontre a été confirmée suite à la réunion de crise. «Chers supporters, le match n’aura pas lieu ce soir. Nous vous demandons de bien vouloir vous diriger vers les sorties dans le calme et de suivre les consignes des stadiers», pouvait-on lire dans l’enceinte phocéenne. Pour le moment, impossible de savoir quand la rencontre sera finalement jouée.