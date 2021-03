PSG - Nantes : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain va devoir redescendre de son petit nuage après sa qualification, cette semaine, contre le FC Barcelone (4-1, 1-1). En effet, les Parisiens accueillent dans leur antre dû Parc des Princes, des Nantais en pleine zone rouge (ils sont 19es) et qui veulent gratter quelques points pour se maintenir. C'est aussi l'occasion de certaines retrouvailles puisqu'Antoine Kombouaré a été nommé sur le banc des Canaris et a été le premier coach de l'ère QSI en 2011.

Quelques heures avant leur rencontre, les Parisiens auront pu voir le résultat de Monaco-Lille et sauront donc si les Dogues se sont échappés avec cinq points ou trois points d'avance ou si Monaco revient bien dans la course. Pour cette confrontation, Mauricio Pochettino, qui s'est blessé à l'entraînement, devra faire sans Florenzi, Herrera, Kean, Neymar et Bernat. De l'autre côté, Corchia et Fabio sont blessés et donc bien indisponibles pour ce match.

Avec Dagba et Diallo ?

L'Argentin du Paris SG devrait aligner sa formation en 4-2-3-1. Si Navas, le héros de mardi dernier garde sa place, Pochettino pourrait préférer Diallo, auteur d'une bonne entrée contre le Barça, à Layvin Kurzawa. L'axe Kimpembe-Marquinhos tient la route quand Colin Dagba, lui aussi entré en jeu en milieu de semaine, pourrait débuter à droite. Au milieu, Marco Verratti et Danilo pourraient former le double pivot. Mbappé à gauche et Di Maria devraient être les ailiers quand Rafinha sera en soutien d'Icardi.

Le onze nantais, lui, devrait s'articuler en 4-3-3. Lafont sera bien dans les buts et protégé par une défense composée de Traoré, Pallois, Girotto et Appiah. Au milieu de terrain, le trident pourrait être animé par Abdoulaye Touré, Chirivella et le formidable Louza. Enfin, devant, un peu de vitesse sur les côtés avec Simon et Blas et une pointe nommée Kolo Muani. On pourrait voir donc un peu match avec une équipe habituée à scorer et une autre avec la peur au ventre.