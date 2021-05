EdF : Benzema évoque son intégration avec Giroud

C’est la nouvelle qui a secoué le football français et mondial la semaine dernière. Karim Benzema va faire son grand retour en Bleus près de six ans après sa dernière sélection. Si l’attaquant du Real Madrid ne devrait pas avoir beaucoup de mal à s’entendre avec le groupe sur le terrain, il devra aussi réussir à le faire dans le vestiaire et, surtout, avec Olivier Giroud. L’attaquant de Chelsea avait souvent été la cible des critiques quand KB9 n’était pas convoqué.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Karim Benzema a dissipé tous les doutes. Pour lui, tout se passera bien avec Giroud. « Je n'ai aucune appréhension sur mon intégration, je suis sûr que ça va super bien se passer. Même avec Olivier Giroud, bien sûr. Olive, je l'ai vu lors du match face à Chelsea (en demi-finales de la Ligue des champions). On a parlé, tranquille. Il m'a félicité pour mon but. C'était bon esprit, c'était cool. J'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu’avant. » De quoi rassurer tout le monde.