OL : Bruno Cheyrou se sait sur la sellette !

La suite après cette publicité

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe cette nuit tard. Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’OL après plus de 35 ans de règne. Si JMA devait forcément laisser sa place à John Textor comme cela avait été négocié initialement lors de la vente du club, l’éviction d’Aulas ne devait intervenir que dans 3 ans. Voilà qui risque de chambouler tout l’organigramme de l’OL, à commencer par la garde rapprochée de JMA, à savoir Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou dont les supporters ne cessent de réclamer leur départ.

Si pour le premier tout est encore flou, pour le Conseiller technique de l’OL, par ailleurs responsable du recrutement du club rhodanien, il ne fait guère de doutes qu’il est sur la sellette. Selon nos informations, il a exprimé en coulisse sa peur d’être clairement évincé dans les prochains jours. Joint par nos soins, la direction du club rhodanien s’est refusée à tout commentaire. Les prochaines heures s’annoncent bouillantes pour le board du club lyonnais qui risque quoiqu’il arrive de subir rapidement les premiers changements initiés par John Textor, le seul et désormais unique capitaine du navire OL…

À lire

Panic buy, transferts ratés, voltes-faces, propositions osées : les croustillantes histoires du mercato d’hiver de L1