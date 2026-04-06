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Ligue des Champions

Atlético : une pépite est de retour avant d’affronter le FC Barcelone

Par Tom Courel
1 min.
Diego Simeone prolonge avec l'Atlético Madrid ! @Maxppp
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J-2 avant le choc de Ligue des Champions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Les deux formations qui viennent de s’affronter en Liga (victoire 2-1 des Catalans), vont une nouvelle fois s’opposer lors d’un quart de finale alléchant mercredi soir (21h00). Par ailleurs, une pépite de l’effectif à Diego Simeone fait son grand retour. En effet, le milieu de terrain Rodrigo Mendoza est sur le point d’atterrir dans le groupe après plusieurs semaines d’absence. Blessé le 7 mars dernier à la cheville droite, le jeune joueur s’est entraîné avec ses coéquipiers ce lundi et devrait être disponible face aux hommes de Hansi Flick comme le rapporte Sport.

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Dans un contexte où, Johnny Cardoso et Pablo Barrios sont indisponibles dans l’entrejeu, ce retour constituerait un renfort fondamental au milieu de terrain. Doté du style de jeu d’un certain Pedri, Mendoza pourrait apporter de la créativité dans cette rencontre de très haut niveau. Recruté il y a quelques semaines en provenance d’Elche pour environ 16 M€, il a été préparé par le staff médical espagnol afin de maximiser ses chances et d’être opérationnel dans deux jours. À noter que Jan Oblak — le gardien titulaire — pourrait également être de la partie.

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