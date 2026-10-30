Côme : gros coup dur pour Moise Kean

Mauvaise nouvelle pour Cesc Fàbregas et Como. Déjà gêné par des problèmes physiques ces dernières semaines, Moise Kean va devoir patienter avant de retrouver les terrains. L’attaquant international italien a subi une intervention médicale à Barcelone pour soigner une blessure au tibia, comme l’a annoncé son club dans un communiqué officiel. « Le Como 1907 annonce que Moise Kean a été soigné à l’Institut Cugat de Barcelone pour une blessure récente au tibia. Le traitement a été un succès. La durée de convalescence est estimée à environ cinq semaines et sera évaluée quotidiennement en fonction de l’évolution clinique », précise la formation lombarde. Une absence supplémentaire qui devrait repousser son retour à décembre et qui constitue un véritable coup dur pour Como, engagé sur plusieurs tableaux cette saison.

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🗒️ Medical Update: Moise Kean



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Recruté cet été en provenance de la Fiorentina pour près de 40 millions d’euros, Moise Kean était arrivé avec l’ambition de franchir un nouveau cap sous les ordres de Cesc Fàbregas. Mais ses pépins physiques compliquent son intégration et privent désormais Como d’une solution offensive importante pour ses prochaines rencontres de Serie A et de Ligue des champions. Cette indisponibilité devrait également empêcher l’ancien joueur de la Juventus de rejoindre la sélection italienne de Roberto Mancini lors du prochain rassemblement international. En son absence, Anastasios Douvikas devrait bénéficier d’un temps de jeu plus important à la pointe de l’attaque.