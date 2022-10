PSG - OM : l'étrange soirée de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

En clôture de la onzième journée de Ligue 1, le Paris Saint Germain, désormais invaincu lors de ses 20 derniers matches de Ligue 1 (15 victoires, 5 nuls), s’est imposé d’une courte tête face à l’Olympique de Marseille. Sans briller mais portés par le but de Neymar juste avant la pause, les hommes de Christophe Galtier ont surtout profité des quelques failles laissées par la défense olympienne pour conforter leur fauteuil de leader. Longtemps muet face à Pau Lopez, grandiose dans les buts phocéens, et Chancel Mbemba, auteur d’une prestation XXL, le champion de France en titre a fait preuve d’un manque de réalisme offensif certain. Symbole de ce gâchis aux abords de la surface marseillaise, la partition contrastée réalisée par Kylian Mbappé.

Passeur décisif sur l’unique but de ce Classique trépidant - 41 tirs, 8 arrêts de Pau Lopez, 7 de Gigio Donnarumma, une barre pour Messi, un rouge pour Gigot, sans compter les blessures de Bailly et Danilo - l’ancien buteur de l’AS Monaco s’est surtout illustré par son manque d’adresse face au portier espagnol. Auteur de seulement deux petits tirs cadrés sur ses sept tentatives de la soirée, le Bondynois a, par ailleurs, failli sur le plan technique. Souvent dépassé par Mbemba, le numéro 7 du club de la capitale n’a, ainsi, remporté aucun duel, lui qui est largement en tête des dribbles manqués en Ligue 1 depuis le début de la saison. Un manque de lucidité qui ne peut d’ailleurs pas s’expliquer par son implication défensive. Très régulièrement spectateur des assauts marseillais, celui qui rêve du Real Madrid ne s’est pas forcément mis à son aise dans ce choc au sommet (14 ballons perdus, 0 dribble réussi).

Efficace en zone mixte, moins sur le terrain...

Peu inspiré, Kylian Mbappé, crédité d'un 5 par notre rédaction, a, dans ce sens, apporté une réponse plus que contrastée aux nombreuses polémiques l’environnant ces dernières semaines. Plein de sang-froid au moment de transformer son penalty contre Benfica, en milieu de semaine, le champion du monde 2018 a cette fois-ci manqué de clairvoyance pour définitivement tuer ce Classique. De nombreuses occasions manquées dont la plus importante de la soirée : faire taire les critiques. Présent en zone mixte à l'issue de la rencontre, l'international français a alors profité des micros tendus pour régler la mire.

Répondant, tout d'abord, aux rumeurs de départ en janvier, le Bondynois est, ensuite, revenu, sur la polémique autour de son positionnement, déclenchée par ce #pivotgang lancé après le nul concédé à Reims (1-1). Devant les journalistes, l'ancien Monégasque a, notamment, adressé un message à son coach qui avait opté pour un 4-3-3 face aux Phocéens. «Il faut s'adapter. Le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné. Comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, eh bien aujourd'hui on avait raison de changer de système (...) Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, comme je pense l'ensemble des joueurs. A l'arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très contents», a ainsi lancé le numéro 7 du club de la capitale.

Interrogé sur la prestation de son protégé en conférence de presse, Christophe Galtier n'a lui pas manqué de rappeler le manque de réalisme de KM7 malgré un positionnement jugé idéal... «Kylian Mbappé ? Il s'est créé des situations, il a été malheureux car il était dans sa zone préférentielle. C'est une stratégie pour sortir du bloc adverse. Il a manqué de réussite et il y avait un bon gardien», a notamment lancé l'ancien coach des Aiglons. Une chose est sûre, si la prestation du champion du monde 2018 ne restera pas dans les annales du football, ses différentes réponses, en dehors du terrain, auront peut-être le mérite de calmer, un tant soit peu, les polémiques présentes autour de lui.