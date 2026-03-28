Maroc : le nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi envoie ses premiers messages après le nul contre l’Equateur

C’était un soir de grande première ce vendredi. Le Maroc défiait l’Equateur au Metropolitano de Madrid pour la première du nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi qui a donc remplacé Walid Regragui. L’occasion donc de repartir sur un nouveau cycle à quelques mois de la Coupe du monde. La difficulté était là justement, se reconstruire sans tout chambouler avec une grosse échéance qui arrive à grand pas. Cela n’a pas empêché l’ancien sélectionneur des U20 de lancer dans le grand bain quatre joueurs qui ont fêté leur première sélection avec les Lions de l’Atlas. En défense, Issa Diop (29 ans), cas épineux au pays, a connu sa grande première tout comme Mohamed Hrimat (31 ans) au milieu de terrain. Les deux ont été titularisés face à l’Equateur. En cours de match, les deux Strasbourgeois Gessime Yassine et Samir El Mourabet ont aussi connu leur grande première.

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Et si les deux équipes se sont quittés par un match nul (1-1), Mohamed Ouahbi a pu tirer de gros enseignements de cette rencontre. Le coach de 49 ans avait fait un premier choix fort dans sa composition : se passer d’un vrai numéro 9 et utiliser Ismael Saibari dans ce rôle, ce qui n’a pas été concluant du tout. L’attaquant du PSV a été très discret et a semblé perdu sur le terrain. Cela a globalement été le cas d’Azzedine Ounahi, positionné en numéro 10 du 4-2-3-1 et qui n’a pas été aussi influent que d’habitude. Au milieu de terrain, Hrimat, meilleur joueur de la Coupe Arabe et du dernier CHAN, n’a pas livré son meilleur match et a montré quelques limites. En revanche, dans le coeur de la défense, Issa Diop, qui avait tout à gagner à un poste dépourvu au Maroc (axe droit de la charnière centrale), a montré des choses intéressantes et mérite d’être revu aux côtés de Nayef Aguerd notamment.

Un etat d’esprit à souligner

«Ce sont des joueurs qui nous apportent deux profils différents (Issa Diop et Chadi Riad). Il y a de l’impact d’un côté, de la technique de l’autre. Pour un premier match, et face à cet adversaire, on ne peut que les féliciter», confiait Ouahbi après la rencontre. En après match, l’ancien formateur d’Anderlecht n’a cessé de mettre en avant son groupe et surtout l’adversité du soir car le Maroc a été bousculé par l’Equateur dans un match de très haute intensité. Un vrai test pour le Mondial et qui a déjà donné des réponses au nouveau sélectionneur marocain. «C’était vraiment un bon match. L’Équateur est une bonne équipe, qui a tout de même terminé deuxième de sa zone devant le Brésil ou la Colombie. Ils ont battu l’Argentine et la Colombie, donc on savait que c’était une formation de qualité. Je suis très heureux de jouer ce genre de match. Sur le plan athlétique, on savait qu’on allait livrer un combat physique. Par moments, on a été mis en difficulté, mais je suis très content de ce qu’on a mis en place et de l’agressivité des joueurs».

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Mohamed Ouahbi a notamment souligné l’intensité et l’état d’esprit de son équipe et a envoyé un message à ses adversaires : malgré le temps restreint pour se préparer, le Maroc sera prêt pour la Coupe du monde. «Le football international aujourd’hui, c’est ça : des équipes agressives, qui vont vous chercher haut et qui jouent souvent en un contre un. C’est ce qu’on a essayé de faire. Ce ne sont pas des prises de risque, mais des aspects qu’il faut encore travailler. Je suis très satisfait du rendement. Même dans les moments compliqués, on a su souffrir ensemble, se réorganiser et faire les efforts. On a peut-être manqué un peu de profondeur par moments. Mes choix ? Les joueurs savent que je mettrai toujours les meilleurs et les plus créatifs. Mais on a besoin de profondeur. En deuxième mi-temps, on l’a mieux exploitée, ce qui nous a permis de créer des opportunités. On va continuer à travailler avec cet état d’esprit. C’est la base. Ce qu’ils ont montré aujourd’hui, c’est qu’ils veulent être performants à la Coupe du monde. Quand on est une équipe demi-finaliste, on n’a pas de points faibles mais des points forts à améliorer. Il nous reste un match contre le Paraguay. Tous les joueurs seront concernés et, ensuite, nous serons prêts pour la Coupe du monde» Voilà qui est clair. Il reste encore un test face au Paraguay mardi pour tirer de nouveaux enseignements.