PSG : nouvelles rassurantes pour Mbappé et Wijnaldum

Le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) sur la pelouse du Club Bruges pour son premier match de Ligue des Champions hier. Pire encore, le club de la capitale a dû faire sortir Georginio Wijnaldum et Kylian Mbappé, tous les deux blessés, durant la rencontre. Le premier a été remplacé à la pause et le second au début de la seconde période.

Il semblerait qu'il y ait plus de peur que de mal. Le Néerlandais souffre de la cheville, affirme RMC, mais il devrait bien être disponible pour affronter l'OL dimanche soir en championnat. Mbappé est lui victime d'un traumatisme à l'orteil du pied gauche, dévoile le même média, et non pas d'une entorse comme on pouvait le craindre. On ne sait pas en revanche s'il sera apte contre les Gones.