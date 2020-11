La presse colombienne massacre Carlos Queiroz après l'humiliation en Équateur

«Humiliation 6-1 : la pire défaite de la Colombie depuis 43 ans». El Tiempo n'y va pas par quatre chemins pour évoquer la correction subie ce mardi soir par la Colombie en Équateur. Menés 4-0 après 40 minutes de jeu, les Cafeteros, malgré la réduction du score de James Rodriguez sur penalty en fin de première période, n'ont jamais réussi à revenir dans la partie, encaissant deux nouveaux buts lors du second acte. Et forcément, ce mercredi, ils en prennent pour leur grade. «Honteux», ose Radio Caracol, qui résume le sentiment général au pays.

Évidemment, Carlos Queiroz est dans l'œil du cyclone. Le Portugais, qui a succédé à José Pekerman sur le banc de la sélection, vient d'enchaîner deux défaites (revers 3-0 contre l'Uruguay quelques jours avant la déroute de Quito) et ne semble pas trouver la clé pour bien faire jouer son équipe. «Il a pris ses responsabilités face à la presse. Je pense et suis sûr que les joueurs de la Colombie ne méritent pas cette situation, mais, une fois encore, il faut répéter que je suis l'unique responsable. Le résultat du soir est très lourd, ça touche notre orgueil, c'est de ma faute», a-t-il affirmé, espérant que ses ouailles reviendront à bloc pour les prochaines échéances (réception du Brésil et déplacement au Paraguay en mars).

Queiroz sur un siège éjectable

Cette prise de position n'évite évidemment pas les critiques. Faryd Mondragon, ancien portier de la sélection, a eu des mots durs sur le plateau de Win Sports TV. «Avec tous les outils modernes à disposition des entraîneurs et des staffs techniques, se laisser surprendre de la sorte par l'Équateur et l'altitude, c'est de la négligence pure et simple. La responsabilité du Mister Queiroz est engagée, il a mal préparé la partie», a-t-il lâché, évoquant «une improvisation coupable» et «un manque cruel d'intérêt pour le championnat local». Éditorialiste pour Win Sports TV, Oscar Renteria a été encore plus loin. «Sr Queiroz, si vous avez honte, démissionnez. Et si vous n'avez pas honte, que le président de la Fédération ait le courage de vous mettre dehors», a-t-il lâché avant d'insister.

«Les Colombiens ne veulent pas de vous et il semble que, même si je n'ai pas de preuves, ce soit la même chose pour les joueurs. (...) Vous venez de nous dire que nous allons nous reprendre en mars. En mars ? Contre le Brésil ? Laissez moi rire. Prenez vraiment vos responsabilités et partez». Le journaliste et une large partie de l'opinion publique reprochent notamment à l'expérimenté technicien, qui sortait d'un passage positif en Iran, de ne pas avoir passé suffisamment de temps en Colombie au plus fort de la pandémie, privilégiant un retour au Portugal. Les jours de Carlos Queiroz s'annoncent comptés. La Colombie, actuelle 7e au classement de la zone éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar avec seulement 4 points en 4 journées, se serait bien passée d'un tel scénario...