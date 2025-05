Le Sporting sacré champion du Portugal !

34e et dernière journée de Liga Portugal ce samedi. Et au terme de cette saison 2024-2025, c’est le Sporting Portugal qui décroche son 28e titre de son histoire au sein de l’élite. Pour y parvenir, les verts et blancs n’avaient qu’à battre le Vitoria Guimaraes, dans leur antre du stade José Alvalade XXI. Et c’est chose faite, puisque l’équipe de Rui Borges s’est imposée 2-0, grâce à des buts de Pedro Goncalves (55e) et de l’inévitable Viktor Gyokeres (83e).

Dauphin, Benfica devait espérer un faux-pas du Sporting, tout en disposant de Braga. Mais les Águias n’ont eu ni l’un ni l’autre, puisqu’ils se sont cassés les dents sur leur adversaire. Rodrigo Martinez a ouvert le score sur penalty (24e), avant que Vangelis Pavlidis n’égalise pour les Lisboètes (63e). Sur la dernière marche de podium, le FC Porto s’est facilement offert le Nacional, grâce à un but de Francisco Moura en tout début de partie (1e), puis des réalisations de Samu sur penalty (67e) et Rodrigo Mora (83e). Troisièmes, les Dragons joueront l’Europa League l’an prochain.