MU : la gestion de Kobbie Mainoo pose problème en Angleterre

Paul Scholes n’a pas mâché ses mots concernant la gestion de Kobbie Mainoo par Ruben Amorim. L’ancienne légende de Manchester United a fustigé l’entraîneur portugais, estimant qu’il « gâche » la progression du milieu de 20 ans, laissé presque constamment sur le banc malgré les difficultés de l’équipe d’après le Daily Mail. Scholes s’est insurgé après qu’Amorim a affirmé voir Mainoo comme « un titulaire comme les autres », alors que le joueur n’a débuté qu’un seul match depuis le début de la saison. L’ex-international anglais a dénoncé son discours, jugeant absurde qu’un talent formé au club ne joue pas dans « une équipe incapable de contrôler un match de football ». Sur Instagram, il a même appelé Mainoo à envisager un départ pour ne pas freiner son développement…

La frustration est également palpable chez les supporters, qui partagent largement le point de vue de Scholes. Jeudi soir encore, Mainoo a vu Mason Mount, Manuel Ugarte, Leny Yoro, Patrick Dorgu et Lisandro Martinez entrer avant lui, alors que United tentait de défendre un maigre avantage face à West Ham… avant de concéder un but en fin de rencontre. Avec seulement 171 minutes de Premier League cette saison et une unique titularisation en août, la situation du jeune milieu, visiblement frustré, devient de plus en plus préoccupante. Selon The Athletic, Mainoo est clairement enclin à un départ pour avoir plus de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison. Scholes estime désormais qu’un départ serait « sans doute mieux pour lui » afin de retrouver du temps de jeu et poursuivre son ascension. Un départ du prodige anglais dans les prochaines semaines ? Affaire à suivre.