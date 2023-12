Sénégal : Pape Daouda Diong, le colosse de 17 ans qui va filer à Chelsea

Il y a plusieurs semaines désormais se déroulait la Coupe du Monde U17 en Indonésie. L’occasion de voir les futures pépites de demain dans cette compétition qui a vu l’Allemagne finalement l’emporter devant la France en finale. Pour les écuries européenes, cette compétition est l’occasion aussi d’observer ou de découvrir des joueurs dont on parle très peu en Europe et qu’on ne voit jamais jouer. Forcément, cela concerne souvent les sélections africaines et les jeunes talents qui évoluent dans des clubs peu médiatisés. Dans ce sens, le joueur malien Ibrahim Diarra, véritable sensation de ce Mondial U17 (5 buts, 4 passes décisives) avait tapé dans l’œil du FC Barcelone qui a déjà assuré sa venue à la fin de l’année 2024.

Mais ce joueur formé au Mali n’est pas le seul dans ce cas. Du côté du Sénégal, plusieurs joueurs ont fait parler d’eux. Il y a évidemment Amara Diouf (15 ans), la star du pays, qui fait déjà saliver toute l’Europe et qui évolue du côté de la célèbre académie Génération Foot. Ce dernier est promis au FC Metz à ses 18 ans. Mais d’autres joueurs se sont illustrés et c’est notamment le cas du géant Pape Daouda Diongue. Le puissant milieu de terrain de 17 ans et surtout d’1m90 déjà a impressionné par son impact et sa capacité à imposer son style dans l’entrejeu. Au point donc de faire craquer Chelsea qui va le recruter prochainement et mise donc sur lui pour les années à venir.

Chelsea n’a pas hésité longtemps

Ces derniers jours, le joueur qui évolue jusque là du côté de l’AF Darou Salam a été aperçu dans les tribunes de Stanford Bridge pour assister à la rencontre de Chelsea face à Newcastle avec une autre future recrue : Kendry Páez (16 ans). Chelsea, après avoir beaucoup observé l’Amérique du Sud s’attaque donc au continent africain et ne semble pas vouloir arrêter sa stratégie d’empiler les pépites malgré les nombreuses critiques. Les scouts du club continuent de proposer plusieurs jeunes profils. Du côté de la presse anglaise, on évoque déjà l’idée de prêter Pape Daouda Diong à son arrivée à Londres pour ne pas freiner sa progression. Forcément, le nom de Strasbourg, autre club de la galaxie Blue&Co, est évoqué pour potentiellement l’accueillir. Avant l’intérêt du club anglais, son nom était surtout évoqué du côté de la Botola, championnat marocain.

Quoi qu’il en soit, Chelsea a mis la main sur un profil assez impressionnant. Au-delà de son gabarit déjà imposant, le natif de Dakar est surtout un joueur techniquement très fin. Formé dans la même académie que Formose Mendy (Lorient) ou Moustapha Mbow (Paris FC), le jeune milieu, comparé par certains à Abou Diaby pour son style longiligne mais doué balle au pied, a été surclassé par deux reprises dans son club formateur pour se retrouver en équipe première avant même ses 17 ans. Preuve d’une maturité déjà certaine. Et s’il va devoir désormais prendre un peu plus d’assurance, notamment sur le plan physique, il incarne une nouvelle génération dorée du côté du Sénégal. Et forcement, Chelsea se frotte les mains maintenant…