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Al-Rayyan fonce sur Jadon Sancho

Par Santi Aouna
1 min.
Jadon Sancho, à Aston Villa @Maxppp

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United le 1er juillet, Jadon Sancho pourrait rebondir au Qatar. Selon nos informations, Al-Rayyan, l’un des clubs les plus prestigieux du pays, a transmis une offre à l’international anglais afin de s’attacher ses services. Le joueur de 26 ans, toujours à la recherche d’un nouveau défi après plusieurs prêts successifs à Chelsea et Aston Villa, étudie actuellement les différentes options qui s’offrent à lui.

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Champion du Qatar à huit reprises, Al-Rayyan espère profiter de la situation contractuelle de Sancho pour réaliser un joli coup sur le marché. Si l’ancien ailier du Borussia Dortmund était même cité pour retourner chez le pensionnaire de Bundesliga, cette proposition venue du Golfe pourrait rebattre les cartes, alors qu’il arrive à un moment charnière de sa carrière.

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