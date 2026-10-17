Arsenal : Mikel Arteta défend les 60 suppressions de postes

Mikel Arteta a pris la parole au sujet du projet d’Arsenal de supprimer 60 postes au sein du club, une annonce qui intervient quelques jours seulement après la signature de son nouveau contrat. Interrogé sur cette décision, l’entraîneur espagnol a tenu à rappeler qu’il n’était pas le mieux placé pour s’exprimer sur le sujet, tout en défendant la démarche du club. « Il faut prendre des décisions pour placer les gens aux bons postes et continuer d’investir afin d’atteindre nos objectifs et de bâtir le succès que nous souhaitons », a-t-il expliqué.

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Par ailleurs, Arteta a confirmé qu’Arsenal referait sa photo officielle pour la saison 2026-2027 afin d’y intégrer William Saliba. Le défenseur français était absent lors de la séance initiale en raison d’un rendez-vous médical, ce qui avait suscité des interrogations après la publication du cliché. Le technicien a précisé que cette prise de vue avait déjà été reportée à plusieurs reprises, notamment pour des raisons liées aux obligations commerciales du club. Il a finalement assuré que l’international français vivait bien la situation et savait à quel point il était apprécié au sein de l’effectif.