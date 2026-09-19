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Ligue 1

OL : le bijou de Corentin Tolisso face au Stade Rennais

Par Kevin Massampu
1 min.
Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'OL @Maxppp
Lyon 4-0 Rennes

Les Lyonnais ont été à la hauteur du rendez-vous contre le Stade Rennais, ce samedi soir, lors de l’un des chocs de cette 5e journée de Ligue 1. Déjà nettement devant au score et dans le jeu, les Gones ont inscrit un quatrième but par l’intermédiaire de Corentin Tolisso.

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Déjà buteur durant cette partie, le latéral suisse Zachary Athekame accélérait sur le côté droit. Il centrait ensuite en retrait vers le capitaine de l’OL qui armait un tir puissant du droit, un ballon enroulé et puissant qui plonge dans le petit filet gauche de Brice Samba. À noter également l’intelligence du jeune Kaïl Boudache, qui a laissé filer le cuir pour son coéquipier du milieu de terrain. Avec cette réalisation, Tolisso est impliqué dans 15 buts lors de ses 18 derniers matchs de championnat (neuf réalisations et six passes décisives).

Pub. le - MAJ le
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