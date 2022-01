L'OL est optimiste pour Tanguy Ndombélé

Comme nous vous révélions il y a quelques heures, l'Olympique Lyonnais a décidé d'activer la piste menant à Tanguy Ndombélé (25 ans) évoluant actuellement sous les couleurs de Tottenham. Alors que le milieu de terrain des Spurs semble clairement s'éloigner du Paris Saint-Germain, c'est bien le club rhodanien qui serait sur le point de s'attacher les services du natif de Longjumeau. Cette saison, l'international tricolore (7 sélections) n'a disputé que neuf rencontres de Premier League, pour un but et une passe décisive, ce qui ne semble pas le satisfaire alors qu'il était plus qu'un joueur de rotation depuis son arrivée au sein du club londonien en provenance des Gones à l'été 2019.

Et selon nos dernières informations, l'optimisme est de mise du côté de l'OL. En effet, il ne reste plus que quelques détails à régler pour que toutes les parties s'entendent sur un prêt de six mois de l'ancien Amiénois. De son côté, le joueur n'est quant à lui pas contre un retour à Lyon, ce qui pourrait être une belle porte de sortie pour lui afin de gagner du temps de jeu à quelques heures de la fin de ce mercato hivernal. A noter par ailleurs, que l'OL prendra une grande partie du salaire de Ndombélé et qu'une option d'achat (non obligatoire) pourrait être incluse dans le futur contrat de l'actuel numéro 28 des Spurs.