Merino sur la photo de Messi donnant le bain à Lamine Yamal : «je pensais que c’était de l’IA»

Devenue iconique, la photo sur laquelle Lionel Messi donne le bain à Lamine Yamal, alors âgé de quelques mois, est bien réelle contrairement à ce que certains peuvent penser. Elle avait été prise par hasard lors d’une campagne photo réalisée par l’UNICEF en 2008. En conférence de presse, Mikel Merino a révélé la réaction qui était la sienne lorsqu’il avait appris qu’il ne s’agissait pas d’une photo générée par l’intelligence artificielle.

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«Honnêtement, c’est incroyable. La première fois que je l’ai vue, j’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle et qu’elle n’était pas réelle. Mais c’est fascinant de voir comment la vie fonctionne parfois. Il existe des situations exceptionnelles qui donnent l’impression d’avoir été écrites à l’avance, alors qu’elles ne sont que le fruit des coïncidences de la vie.»