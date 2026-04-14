Javier Mascherano quitte l’Inter Miami

C’est une page qui se tourne pour l’Inter Miami et Javier Mascherano. L’entraîneur argentin a décidé de quitter la franchise floridienne avec effet immédiat. Il était en poste depuis novembre 2024, après son expérience à la tête de l’Albiceleste pendant les JO de Paris.

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«Javier Mascherano a décidé de mettre fin à son mandat en tant qu’entraîneur principal, écrit le club dans son communiqué, remerciant le technicien de 41 ans. Un champion qui, avec son staff, fera toujours partie de la famille de l’Inter Miami, et restera à jamais lié à notre première étoile». Avec Messi, Luis Suarez ou encore Sergio Busquets, Mascherano a remporté en décembre dernier le premier titre en MLS de la courte histoire du club américain.