Arsenal : trois gros clubs européens se penchent sur Alexandre Lacazette

Parti de l'Olympique Lyonnais en 2017 pour rejoindre l'Angleterre et plus particulièrement Arsenal, Alexandre Lacazette arrive à un tournant de son aventure londonienne. Rapidement devenu un élément important chez les pensionnaires de l'Emirates Stadium, l'attaquant français enchaîne toujours les matches, lui qui a fait 34 apparitions toutes compétitions confondues cette saison pour 13 buts et 4 passes décisives.

Oui mais voilà, dans un an, l'ancien Gone arrivera en fin de contrat puisque son bail actuel se termine en juin 2022. Et les Gunners n'ont toujours pas trouvé un accord avec l'international tricolore pour une prolongation. S'il souhaite récupérer des liquidités dans le transfert du joueur formé à l'OL, Arsenal va devoir le vendre cet été. Alors Alexandre Lacazette changera-t-il d'air au prochain mercato estival ?

Deux clubs espagnols et un italien dans la danse

Récemment, The Telegraph faisait un point sur la situation d'Arsenal et le cas d'Alexandre Lacazette était évoqué. Fin février, c'est le Mirror qui avançait qu'avec cette situation, le Français commençait à avoir des courtisans comme l'AS Monaco en Ligue 1. Mais la liste des prétendants commencerait à s'agrandir. Selon les informations d'ESPN dévoilées ce vendredi, trois cadors européens suivrait aussi avec attention l'ancien Lyonnais.

Le Séville FC, l'Atlético de Madrid et enfin l'AS Roma seraient en effet intéressés par le numéro 9 du club londonien. Un attaquant qui, s'il ne prolonge pas dans les mois à venir et n'est finalement pas vendu cet été, pourra négocier avec n'importe quelle équipe en janvier prochain, à six mois de son contrat. Alexandre Lacazette va donc devoir faire un choix. Mais ce qui est sûr, c'est que les courtisans ne manquent pas.