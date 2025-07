Crystal Palace exclu de la Ligue Europa après le maintien de l’OL

En plus de l’Olympique Lyonnais, John Textor va rendre fou de rage les supporters de Crystal Palace. Comme cela était attendu, Crystal Palace a été banni de la Ligue Europa et relégué en Conference League après que l’UEFA a conclu que les récents vainqueurs de la FA Cup enfreignaient les règles de multipropriétés. L’interdiction a été officialisée après que l’OL a remporté son appel contre la relégation en Ligue 2, les autorisant ainsi à participer également à la C3 à la place des Eagles. Une nouvelle bévue pour John Textor, qui avait pourtant conclu un accord pour vendre ses actions de Crystal Palace, mais l’opération n’a pas été finalisée et a été jugée trop tardive par l’UEFA.

«Le 9 juillet 2025, l’instance d’appel de la DNCG a décidé de ne pas reléguer l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Par conséquent, et après évaluation par l’ICFC de toutes les autres conditions pertinentes incluses dans l’accord transactionnel, l’Olympique Lyonnais ne sera pas exclu des compétitions interclubs de l’UEFA 2025/26 (voir communiqué de presse du 30 juin 2025). En conséquence, la Première Chambre de l’ICFC a poursuivi l’évaluation de la documentation soumise par l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace et a conclu que les clubs avaient enfreint, au 1er mars 2025, les critères de propriété multiclub prévus à l’article 5.01 du Règlement des compétitions interclubs de l’UEFA», indique le communiqué de l’instance européenne.