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RC Lens : tout est bouclé pour Thorgan Hazard

Par Sebastien Denis
1 min.

L’information s’était répandue comme une trainée de poudre, vers la fin du mois d’avril : Quatorze ans après son départ, Thorgan Hazard doit revenir au RC Lens, son club formateur. Mais depuis plus rien. De quoi susciter l’interrogation chez les supporters qui ne voient pas grand chose arriver sur le mercato au niveau des arrivées mis à part Michael Cuisance.

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Néanmoins, nous sommes en mesure de vous confirmer que l’international belge (47 sélections, 9 buts) de 33 ans, qui a effectué une saison pour le moins prolifique avec Anderlecht (15 buts et 11 passes décisives avec les Mauves l’an passé), va débarquer dans les prochains jours dans l’Artois. Déjà dans les starting blocks et motivé comme jamais, le frère d’Eden, qui s’est mis d’accord avec les Sang et Or pour un contrat de deux saisons, va donc venir renforcer l’attaque lensoise. Le premier renfort d’une longue lignée à venir cet été…

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