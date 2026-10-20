Les nommés pour le Ballon d’Or of All-Time sont connus

Le Ballon d’Or a dévoilé les dix nommés pour son trophée honorifique du meilleur joueur de tous les temps, baptisé « Ballon d’Or Of All Time » (B.O.A.T.). Parmi les légendes retenues figurent Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Marco van Basten, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazário, Kevin Keegan et Franz Beckenbauer. Cette sélection rassemble plusieurs générations de joueurs ayant marqué l’histoire du football et remporté au moins deux fois le Ballon d’Or.

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CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹🏁 You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! 🌕 Choose your BALLON D’OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨ Take part now at ➡️ https://t.co/JAdFdjETfA #ballondor #boat — Ballon d’Or (@ballondor) October 20, 2026

Les supporters sont invités à voter pour leur favori afin de désigner l’ultime légende et tenter de remporter deux places pour la 71e cérémonie du Ballon d’Or, prévue en 2027. Pour participer, une contribution d’un euro donne accès à une photographie iconique ainsi qu’à une communauté proposant des avantages exclusifs, dont le droit de vote pour le B.O.A.T. Les votes seront clôturés le 27 octobre 2026 à 23h59, heure de Paris.